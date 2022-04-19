Стартовала очередная Неделя Карьеры ADA, в которой банк АВВ выступил в качестве одного из партнеров. Студенты и выпускники, посетив Неделю Карьеры до 27 апреля смогут ознакомиться с рынком труда и карьерными возможностями нашей страны.

В рамках ежегодной Недели Карьеры ADA проводятся различные дискуссионные панели, семинары и презентации, в которых принимают участие ведущие представители различных структур. Данные мероприятия дают студентам и выпускникам возможность приобрести полезные знакомства и установить деловые контакты.

Председатель Правления АВВ Аббас Ибрагимов также принял участие в открытии Недели Карьеры. В своем выступлении он поделился со студентами своим образовательным и профессиональным опытом, подчеркнув особую важность таких возможностей для будущего, призывая студентов воспользоваться ими.

Г-н Ибрагимов обратил внимание в том числе на процессы развития банковского сектора нашей страны. Он отметил, что инновационные процессы, происходящие в секторе в соответствии с современными вызовами, создают большие возможности для молодежи. В стремлении быть лучшим работодателем в банковском секторе страны АВВ всегда готов поддержать амбициозную и талантливую молодежь: "Банк создает благоприятную среду для развития талантов, оказывает поддержку и раскрывает их потенциал в различных сферах. Мы ищем таланты и привлекаем их в нашу команду. Участие в таких университетских мероприятиях также является важной частью поиска талантов" - добавил Аббас Ибрагимов.

Более 20 учреждений приняли участие в Неделе Карьеры, организованной при поддержке АВВ. В ближайшие дни студенты станут слушателями интересных презентаций со стороны представителей этих организаций, в которых получат полезную информацию для своей будущей карьеры.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.