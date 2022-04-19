Агентство пищевой безопасности Азербайджана и Россельхознадзор будут сотрудничать

Состоялась встреча между представителями Агентства пищевой безопасности Азербайджана и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор), посвященная сотрудничеству в области продовольственной безопасности.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, на встрече обсуждались направления будущего сотрудничества структур в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество по подписанным двусторонним документам, ускорить работу по согласованию проектов готовящихся документов, провести консультации и обмен опытом по вопросам создания свободных от болезней животных зон, организации их диагностики и ветеринарного контроля, эпизоотических мероприятий для создания иммунной зоны на приграничных территориях, разработки лекарственных средств для применения в ветеринарии, была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между Азербайджанским институтом безопасности пищевых продуктов, Всероссийским научно-исследовательским институтом карантина растений и Всероссийским научно-исследовательским институтом фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений.