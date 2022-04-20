На Азербайджанском НПЗ будет запущено производство водорода
На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева будет налажено производство водорода.
Об этом сказал в пятницу Trend заместитель генерального директора проекта модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева Эмиль Алхаслы, передает Day.Az.
По его словам, в рамках проекта по модернизации и реконструкции на НПЗ предусмотрена установка оборудования по производству водорода.
"Оборудование по производству водорода может быть введено в эксплуатацию уже во второй половине 2022 года. Также будут сданы в эксплуатацию установки для производства дизтоплива стандарта ЕВРО-5", - сказал Алхаслы.
На Бакинском НПЗ ведутся работы по модернизации и реконструкции в целях увеличения его производственных мощностей, обеспечения поставок топлива стандарта Евро-5 в стране, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения бесперебойных поставок сырья производственному объединению "Азерикимья" и увеличения потенциала экспорта нефтепродуктов.
По данным SOCAR, в рамках проекта на заводе реализуется программа операционной эффективности и устойчивости. Определен объем работ по капитальному ремонту Бакинского НПЗ на 2022 год, и в связи с этим разработан комплексный план мероприятий.
НПЗ был остановлен на капитальный ремонт 4 апреля 2022 года. В работе будут задействованы более двух тысяч человек из SOCAR и других организаций.
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