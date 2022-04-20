Цены на нефть растут после падения накануне

Нефтяные котировки умеренно повышаются утром в среду после падения до минимумов за неделю накануне, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени составляет $108,23 за баррель, что на $0,98 (0,91%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $5,91 (5,2%), до $107,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,38 за баррель, что на $0,82 (0,8%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на $5,65 (5,2%), до $102,56 за баррель.

По мнению аналитиков, на участников рынка в понедельник негативное влияние оказал укрепляющийся доллар. Дорогой доллар приводит к еще большему удорожанию нефти для трейдеров, пользующихся другими валютами. "Руководители ФРС США сохраняют "ястребиный" настрой, сигнализируя о том, что доллар может укрепиться еще больше в этом году", - написали аналитики StoneX.

Кроме того, снижение прогноза глобального экономического роста в 2022 году, предоставленного МВФ, также сказалось на ожиданиях энергетического рынка относительно спроса на фоне прогнозов повышения инфляции и подъема цен на нефть, отметил эксперт CMC Markets UK Майкл Хьюсон.

Трейдеры анализируют данные о недельном изменении топливных резервов в США, предоставленные Американским институтом нефти (API). На неделе, завершившейся 15 апреля, запасы нефти в стране упали на 4,5 млн баррелей, запасы бензина - выросли на 2,9 млн барр. и дистиллятов - уменьшились на 1,7 млн барр. Нефтяные резервы в Кушинге, штат Оклахома, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 93 тыс. барр.

Рынок ждет публикации официальных данных о запасах Министерством энергетики США в среду в 17:30 по Москве. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидают увеличения резервов сырой нефти на 2,2 млн барр. и снижения запасов бензина и дистиллятов на 1,2 млн барр. и 1 млн барр. соответственно.