В Азербайджане ряд учреждений обеспечил возврат средств в госбюджет

В Азербайджане ряд учреждений обеспечил возврат средств в государственный бюджет.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты в 2021 году".

В Счетную палату поступила информация от более 10 ведомств, предпринявших шаги по итогам контрольных мероприятий, проведенных в предыдущие годы.

По данным отчета, Совет государственной поддержки НПО, Азербайджанский государственный экономический университет, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Баку, министерство сельского хозяйства, Агентство аграрных услуг при минсельхозе, Исполнительная власть Баку, отделения № 2 и 5 Государственного фонда социальной защиты, Главное таможенное управление воздушного транспорта Государственного таможенного комитета, Государственный комитет по работе с диаспорой, Национальная академия наук Азербайджана и ОАО "Азеришыг" обеспечили возврат в госбюджет 0,8 миллиона манатов, сократили сумму финансирования на 239,2 тысячи манатов, а также возместили государственные средства в размере 156,7 тысячи манатов.