В госбюджет Азербайджана вернут более 34 млн манатов

В Азербайджане в отчетном 2021 году было проведено 11 финансовых аудитов, определены меры по возврату в госбюджет 600 тысяч манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов во время обсуждения отчета "О деятельности Счетной палаты в 2021 году" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, итоги аудитов соответствия свидетельствуют о том, что в нормативно-правовых актах не определены некоторые критерии.

"На некоторых объектах отсутствуют нормативно-правовые акты об организации внутреннего контроля. В целом в результате аудита соответствия определены меры по возврату в госбюджет 34,2 миллиона манатов", - сказал Гюльмамедов.