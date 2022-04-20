В Азербайджане государству возмещен ущерб на сумму свыше 2 млн манатов

По материалам, направленным в правоохранительные органы, обеспечено возмещение ущерба государству на 2,2 миллиона манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты в 2021 году".

В отчетном году соответствующие материалы по двум контрольным мероприятиям (по аудитам освоения госсредств, выделенных Государственному агентству по туризму, и соответствующие проверки по освоению государственных средств, выделенных Институту физики НАНА) были направлены в Генеральную прокуратуру, указывается в документе.

Кроме того, в 2021 году сотрудники Счетной палаты участвовали в контрольном мероприятии, проведенном Службой государственной безопасности, говорится в отчете.