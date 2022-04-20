Ремонт туркменских и казахстанских судов в Азербайджане может быть освобожден от НДС

В настоящее время Бакинский судостроительный завод пытается решить вопрос освобождения от НДС ремонта судов из Туркменистана и Казахстана.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По их данным, зарубежные судовладельцы в Азербайджане вынуждены платить дополнительный налог на ремонт своих судов, помимо обязательного НДС в размере 18 процентов.

Отметим, что ООО "Бакинский судостроительный завод" было зарегистрировано в качестве резидента Гарадагского промышленного парка. Завод, отвечающий современным требованиям, созданный на базе технологий Финляндии, Нидерландов, Германии, Великобритании, Южной Кореи и Сингапура, производит сборку и ремонт танкеров, сухогрузов и судов различного назначения.