Будет проведен бизнес-форум ЕС-Азербайджан

Будет проведен бизнес-форум Европейский Союз-Азербайджан

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило представительство ЕС в Азербайджане.

Отмечено, что бизнес-форум будет организован 17 мая представительством ЕС в Азербайджане совместно с COWI Belgium, Азербайджано-Французской торгово-промышленной палатой, Итало-Азербайджанской торговой палатой, InvestBaku и AZPROMO.

Бизнес-форум ЕС-Азербайджан является международным мероприятием для расширения экономического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, создания эффективных связей и обмена мнениями между компаниями, а также для поддержки диверсификации экономики и повышения уровня просвещенности в этой сфере.