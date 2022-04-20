https://news.day.az/economy/1455004.html Подписанные между Азербайджаном и Кыргызстаном документы способствуют расширению бизнес-партнерства - Микаил Джаббаров
Подписанные между Азербайджаном и Кыргызстаном документы способствуют расширению бизнес-партнерства - Микаил Джаббаров
Подписанные с профильными структурами Кыргызстана документы способствуют расширению бизнес-партнерства.
Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации говорится, что эти документы направлены так же на поощрение взаимных инвестиций, развитие антимонопольной среды и свободной конкуренции.
Отметим, что подписание документов состоялось в ходе официального визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан.
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