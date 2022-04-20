Yelo Bank вместе с детьми в реабилитационном центре сделали домики для птиц

Апрель отмечается как "Месяц распространения информации об аутизме". В связи с этим, по совместной инициативе Yelo Bank и "GID CSR Consulting" было проведено еще одно социальное мероприятие. Мероприятие под названием "Цветные скворечники маленькими руками" прошло в детском реабилитационном центре №2. Основная цель проекта - привить детям, проходящим лечение в Центре, чувства сострадания и любви к нашим друзьям на природе с раннего возраста.

Мероприятие началось с интерактивного тренинга психолога, специализирующегося на работе с детьми с аутизмом и ограниченными возможностями, а затем были построены гнезда для птиц. В завершение детям были вручены сертификаты и подарки от Yelo Bank. Некоторые из домиков с автографами детей размещены на деревьях в саду Реабилитационного центра, остальные же вскоре появятся в других парках Баку.

Стоит отметить, что это не первый социальный проект, реализуемый Yelo Bank-ом в заботе о бездомных животных. Ранее дети сотрудников банка подготовили кошачьи домики и прошли интерактивное обучение по характеристикам бездомных животных и правильному обращению с ними. В настоящее время кошачьи домики располагаются перед различными объектами общественного питания.

Yelo Bank продолжит реализацию социальных проектов по созданию лучших условий для детей с аутизмом и инвалидностью.

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