Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества
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Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества.

Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"В ходе официального визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан провели плодотворную дискуссию по вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества, деловых и инвестиционных связей между нашими странами", - говорится в публикации.