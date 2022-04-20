https://news.day.az/economy/1455006.html Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества - Микаил Джаббаров - ФОТО
Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества - Микаил Джаббаров - ФОТО
Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества.
Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
"В ходе официального визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан провели плодотворную дискуссию по вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества, деловых и инвестиционных связей между нашими странами", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре