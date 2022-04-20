SOCAR о снижении численности персонала, вовлеченного в проект по капремонту Бакинского НПЗ

Продолжаются работы по модернизации и реконструкции нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева SOCAR, осуществляемые с целью увеличения производственных мощностей, обеспечения высококачественным топливом, отвечающим стандартам Евро-5 и повышения экспортного потенциала нефтепродуктов.

Об этом Day.Az сообщает в среду со ссылкой на службу по связям с общественностью и коммуникациям SOCAR.

"Следует отметить, что после завершения работ по капитальному ремонту осуществляется плановый ввод в эксплуатацию генподрядчиками объектов, строительство которых в рамках проекта завершено. В связи с этим снижается объем работ строительных компаний, задействованных в проекте. Это, в свою очередь, сопровождается снижением со временем численности персонала, привлеченного к проекту строительными компаниями. Должно быть отмечено, что в таких проектах с рабочей силой, привлекаемой подрядчиками и строительными компаниями, заключаются срочные трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом Азербайджана. Так, такой трудовой договор может быть подписан в случаях выполнения ремонтно-строительных, монтажных работ, а также работ по внедрению и освоению новой технологии, опытно-испытательных и других работ подобного рода, где их объем и продолжительность носят краткосрочный характер. Согласно условиям и положениям срочных трудовых договоров, в том числе требованиям Трудового кодекса Азербайджана, по истечении срока происходит снижение численности рабочей силы, привлеченной к проекту", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что в соответствии с действующим законодательством отношения между строительными компаниями и их бывшими сотрудниками не относятся к сфере ответственности SOCAR и любого ее дочернего предприятия. В то же время SOCAR проводит определенную работу в рамках законодательства во избежание и устранение подобных случаев.

"В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в соответствии с графиком реализации проекта модернизации, после завершения работ по капитальному ремонту, выполняемых в настоящее время на заводе, начиная с середины 2022 года, в стране планируется обеспечить в первую очередь производство дизельного топлива Евро-5, а затем, с вводом других новых установок, с середины 2023 года - бензина Евро-5", - говорится в сообщении.