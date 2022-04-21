В марте 2022 года Турция увеличила экспорт химпродукции в Азербайджан на 75,8 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года - до 2,252 миллиона долларов.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве торговли Турции.

По данным ведомства, в январе - марте 2022 года Турция экспортировала в Азербайджан химпродукцию на сумму 104,387 миллиона долларов, что на 3,8 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года.

В марте 2022 года Турция экспортировала на мировые рынки химпродукцию на сумму 2,983 миллиарда долларов, что на 49,6 процента больше показателя аналогичного месяца 2021 года.

"В январе - марте 2022 года Турция в целом экспортировала на мировые рынки химпродукцию на сумму 7,51 миллиарда долларов, что на 41,5 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года", - сказали в министерстве.

В последние 12 месяцев (март 2021 - март 2022 годов) Турция в целом экспортировала химпродукцию на сумму 27,554 миллиарда долларов.