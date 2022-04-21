Всемирный банк разработал стратегию по Азербайджану и Грузии

Всемирный банк подготовил стратегию и план действий, отражающие приоритетные направления сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной порталом Railfreight.

Сообщается, что Транскавказский транспортный коридор (ТНД) может достичь высокой эффективности, если две страны смогут координировать конкретные действия. В частности, речь идет о таможенных процессах, честной конкуренции, а также о запуске и правильной настройке совместного предприятия, организации блок-поездов и оптимизации интермодальной инфраструктуры.