Доходы Азербайджана от газопроводов выросли

В прошлом году доходы Азербайджана от транспортировки по магистральным газопроводам составили 1 851 856 тыс. манатов, что в годовом сравнении означает рост на 54,7%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Госкомстате сообщили, что в 2020 году данный показатель составил 1 196 728,1 тыс. манатов.