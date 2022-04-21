https://news.day.az/economy/1455241.html Доходы Азербайджана от газопроводов выросли
Доходы Азербайджана от газопроводов выросли
В прошлом году доходы Азербайджана от транспортировки по магистральным газопроводам составили 1 851 856 тыс. манатов, что в годовом сравнении означает рост на 54,7%.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Госкомстате сообщили, что в 2020 году данный показатель составил 1 196 728,1 тыс. манатов.
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