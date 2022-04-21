Банк ABB специально к празднику Рамазан запустил новую кампанию. Теперь клиенты, совершившие в период кампании покупки с TamKart суммарно или разово на сумму 200 АЗН и больше, смогут через приложение ABB mobile или веб-портал утроить прибыль от прочитанных чеков по НДС.

Каждый пользователь TamKart сможет воспользоваться этой кампанией, для этого достаточно войти в приложение ABB mobile и нажать кнопку "присоединиться". Следует также отметить что за время кампании, которая продлится до 3-го мая, один клиент сможет заработать максимум 15 АЗН. Более подробную информацию можно найти здесь.

На этом предложения не заканчиваются. Во время кампании карты TamKart VISA Classic Debet и TamKart Mastercard Standard Debet возможно будет приобрести бесплатно, пополнив счет всего на 200 АЗН.

TamKart - это комбо карта, сочетающая в себе функции дебетовой и кредитной карты. Эта карта позволяет клиентам производить оплату в рассрочку до 24 месяцев и получать кешбеки в партнёрской сети банка. Кроме того, обналичивание средств до 15 000 манатов в банкоматах ABB в дебетовой карте TamKart не предусматривает каких-либо комиссионных удержаний. Получить подробную информацию о преимуществах TamKart пройдя по соответствующим ссылкам.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.