Новый маршрут из Китая в Германию: экономические позиции Азербайджана усиливаются

Китайские власти открывают новый маршрут для грузовых поездов из города Сиань (на северо-западе провинции Шэньси) в направлении немецкого города Мангейм. Этот маршрут с использованием железнодорожного и морского транспорта также пройдет через Черное и Каспийское моря.

Первый поезд, загруженный 42 контейнерами весом 316 тонн, отправился из Сианя 13 апреля. Сообщается, что его маршрут составит в общей сложности 11,3 тысячи километров и проляжет через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию - до города Мангейм.

Как сообщили в ADY Container в ответ на запрос Trend, после того, как поезд прибудет в порт Актау в Казахстане, контейнеры будут отправлены в порт Баку фидерным судном, далее в грузинский порт Поти, а затем в Европу через Черное море, передает Day.Az.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов, новый маршрут не только укрепит экономические позиции Азербайджана, но и позволит увеличить государственные доходы.

"В частности, ожидается увеличение объемов грузоперевозок в регионе на фоне санкций против России и Ирана. Азербайджан является важной с точки зрения грузоперевозок страной в регионе. Реализация региональных проектов еще раз подтверждает, что в целом с точки зрения международных грузоперевозок Азербайджан превращается в региональный хаб. В то же время Баку-Тбилиси-Карс также будет интегрирована в эту железнодорожную линию. Несмотря на серьезное давление со стороны ряда западных стран в связи с реализацией Баку-Тбилиси-Карс, этот проект был в результате политической воли Президента Азербайджана Ильхама Алиева реализован, и сегодня данная железная дорога уже стала элементом общей транспортной линии, соединяющей Азию и Европу, имея особую долю в международных грузоперевозках", - отметил он.

По словам Байрамова, до пандемии был зафиксирован 65-процентный рост в объеме перевозимой через Азербайджан ненефтяной продукции.

"Это говорит о том, что существующая инфраструктура, а также цифровизация процедур, связанных с международными грузоперевозками, в конечном итоге создадут возможности для особого вклада в экономику Азербайджана в результате функционирования линии, которая протянется от Китая до Германии через Азербайджан, что, естественно, станет одним из источников поступлений в ненефтяной сектор, роста государственных доходов Азербайджана", - добавил он.

Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов сказал Trend, что дальновидная политика Президента Ильхама Алиева рассчитана не только на дальнейшее развитие страны, но и благодаря своевременной реализации проектов, связывающих регионы и континенты, она еще больше повысила глобальное значение Азербайджана в сегодняшнем меняющемся мире.

"С российско-украинской войной появились новые взгляды на экономическое сотрудничество стран мира. В то время как традиционные маршруты, соединяющие Азию с Европой, начинают терять свое значение, важность созданных нами международных транспортных коридоров растет день ото дня. Присоединившись к представленному Китаем проекту "Один пояс, один путь", Азербайджан модернизировал дорожную инфраструктуру внутри страны, создал новые международные транспортные коридоры, сдав в эксплуатацию Бакинский международный морской торговый порт и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс", - сказал он.

Бадамов отметил, что Бакинский международный морской торговый порт имеет перевалочную способность десять миллионов тонн грузов в год и при необходимости способен удвоить этот объем.

"В 2021 году через порт было перевалено более пяти миллионов тонн грузов, что на 20 процентов больше по сравнению с 2020 годом. Это свидетельствует о том, что интерес к маршрутам, проходящим через Азербайджан, растет. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет потенциал для перевозки 6,5 миллиона тонн грузов на начальном этапе и более 15 миллионов тонн на последующем этапе. Эти международные коридоры, представленные Азербайджаном, позволяют сэкономить 15 дней на перевозках из Китая в Европу, что с каждым днем будет приобретать все большее значение, так как это более рентабельный маршрут. Китай объявил об открытии нового маршрута в Германию, 13 апреля грузовой поезд отправился из Сианя в Европу. То есть этот маршрут был оценен как более эффективный - через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию, Каспийское и Черное моря. Политика главы нашего государства по диверсификации экономики, ввод в эксплуатацию международных транспортных коридоров создали возможности для увеличения поступающих в страну доходов. Азербайджан, очень эффективно используя свое географическое положение, представляя новые маршруты, соединяющие континенты, становится очень важной страной для мира", - заключил депутат.