Обсужден проект строительства нового алюминиевого завода в Азербайджане

В рамках программы развития алюминиевой промышленности состоялась еще одна встреча в связи с проектом строительства нового алюминиевого завода генерального директора ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" Кямрана Набизаде, директора ООО "Азералюминий" Максима Джавадова с исполнительным директором немецкой компании "Achenbach Buschgutten" Рольфом Вилберсом.

Как сообщили Day.Az в четверг в ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", в результате реализации этого проекта, включающего в себя самые современные технологии, с использованием технологии горячей прокатки можно будет производить продукцию из алюминия широкого спектра, востребованную в сферах транспорта, машин и оборудования и других высокодоходных отраслях. Технико-экономическое обоснование проекта было подготовлено компанией Deloitte&Touche, инвестиционные показатели были положительными.

Реализация проекта создаст возможности не только с точки зрения развития алюминиевой промышленности, привлечения будущих инвесторов, создания алюминиевого кластера, но и для дальнейшего расширения дружественных отношений между двумя странами.