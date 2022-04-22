В Азербайджане сокращен срок возврата излишне уплаченной госпошлины

После внесения изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" ряд правовых актов был приведен в соответствие с изменениями.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в разъяснении к постановлениям №167 и 168 Кабинета министров.

Государственная пошлина за услуги и юридические действия, предусмотренные законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине", в установленных частях будет перечисляться не на казначейский счет органов и публичных юридических лиц, осуществляющих эти услуги и юридические действия, а в полном объеме в государственный бюджет.

Установлена государственная пошлина в связи с перерегистрацией и внесением изменений в регистрационные документы лекарственных средств.

Срок возврата неправильно удержанной или излишне уплаченной госпошлины сокращен с 45 до 20 дней.

Также уточнен учет регистрации прав собственности, приобретенных в результате наследования.

Срок перечисления нотариусом государственной пошлины за нотариальные действия в государственный бюджет сокращен с двух банковских дней до одного банковского дня.