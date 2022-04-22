Азербайджанская экономика сохранит динамику роста

Источник: Агентство международной информации Trend

Боевые действия в Украине продолжают оказывать негативное влияние на мировую экономику. Из этого следует, что обновленные прогнозы международных организаций относительно перспектив дальнейшего развития мировой экономики существенно отличаются от предыдущих.

В результате геополитических противоречий, взаимных санкций и эмбарго глобальная экономическая панорама значительно ухудшилась, отмечают международные финансовые институты. Боевые действия в Украине усугубили ситуацию в мировой экономике, которая еще не полностью оправилась от влияния пандемии коронавируса. Наряду с трагическими гуманитарными последствиями, эта война приводит к замедлению роста мировой экономики и росту инфляции. В целом риски для мировой экономики резко возросли, что еще больше осложняет нахождение компромиссных решений в сфере экономической политики.

В сложившейся ситуации Международный валютный фонд (МВФ) в этом году снизил прогноз экономического роста в мире с 4,4 процента до 3,6 процента. Организация ожидает, что в следующем году мировая экономика возрастет не на 3,8 процента, как ожидалось, а на 3,6 процента. В конце 2021 года этот показатель составлял 6,1 процента. Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО) также заявляют, что ранее прогнозировавшегося роста мировой экономики в этом году не ожидается. Несмотря на то, что ВБ первоначально прогнозировал, что мировая экономика возрастет в этом году на 4,1 процента, теперь, согласно обновленным ожиданиям, уровень роста в лучшем случае составит 3,2 процента. ВТО ожидает роста мировой экономики на 2,8 процента вместо ранее прогнозируемых 4,1 процента.

Еще одна серьезная проблема связана с инфляцией. МВФ подчеркивает, что геополитическая ситуация негативно влияет на цены на товары, продукты питания. Структура прогнозирует, что до 2026 года, за исключением нескольких стран, глобальная занятость и производство будут ниже уровня, предшествовавшего пандемии. Также ожидается, что инфляция будет оставаться на высоком уровне в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее, и в 2022 году она составит 5,7 процента в развитых и 8,7 процента - в развивающихся странах .

Что касается прогнозов международных организаций по экономике Азербайджана, то, согласно обновленному прогнозу МВФ, в этом году экономика страны вырастет на 2,8 процента. Хотя в предыдущем прогнозе МВФ на этот год указывался рост всего на 2,3 процента. Согласно обновленному прогнозу Азиатского банка развития, являющегося одной из авторитетных международных финансовых организаций, в этом году темпы роста реального ВВП Азербайджана составят 3,7 процента. Это на 1,2 процентных пункта больше по сравнению с предыдущим прогнозом банка. Согласно последнему прогнозу ВБ, реальный рост составит 2,7 процента.

По прогнозам министерства экономики Азербайджана, в этом году рост реального ВВП составит 3,9 процента. Однако на фоне итогов прошлого года не исключается более высокий уровень экономического роста. Показатель роста ВВП в прошлом году был выше прогноза - 5,6 процента вместо 3,4 процента. Итоги первого квартала текущего года также свидетельствуют о продолжении успехов, достигнутых в экономике Азербайджана в течение 2021 года. По итогам первого квартала ВВП вырос на 6,8 процента. Рост в ненефтяном секторе составил более 10 процентов. В ненефтяной промышленности достигнут рост на более чем 18 процентов. Сохранение этих темпов не исключает, что рост экономики Азербайджана в текущем году превысит прогнозы.

Высокая цена на энергоресурсы на мировых рынках, динамичное развитие ненефтяного сектора сулят более благоприятные перспективы для экономики Азербайджана. Согласно последнему отчету МВФ, средняя цена на нефть в этом году будет на 54,7 процента выше, чем в предыдущем году, составив 106,83 доллара США за баррель. При этом в госбюджете Азербайджана на этот год цена на нефть была заложена на уровне 50 долларов за баррель. МВФ считает, что темпы роста цен на природный газ сохранятся и в 2022 году, и рост цен на него составит 147 процентов по сравнению с прошлым годом. Высокая цена на нефть и газ увеличит валютные доходы Азербайджана, положительно скажется на экономическом прогрессе страны.

Азербайджанская экономика сохранит динамику роста и в ненефтяном секторе. В первом квартале текущего года экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору составил 727,2 миллиона долларов США, что представляет собой рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 225,6 миллиона долларов, или 45 процентов.

На фоне роста экономики в Азербайджане повышается и материальное благосостояние населения. Меры, принимаемые правительством в этом направлении, дают свои положительные результаты. Все это еще больше укрепляет экономическую мощь страны.