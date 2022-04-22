IFC и ВБ работают над исследованием частного сектора в Азербайджане

Международная финансовая корпорация (IFC) совместно со Всемирным банком (ВБ) работает над диагностикой частного сектора в Азербайджане. Диагностика представляет собой исследование, направленное на определение политики, которая будут способствовать развитию частного сектора.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте, передает Day.Az.

По ее словам, в исследовании будут оцениваться ограничения, в том числе вопросы, связанные с конкуренцией и инвестиционным климатом, а также возможности для роста частного сектора.

"В центре внимания будут находиться четыре сектора: цифровая инфраструктура, социальная логистика, садоводство и цифровые финансовые услуги. Это исследование станет основой для новой Рамочной программы партнерства Группы Всемирного банка с Азербайджаном и страновой стратегии IFC, что будет способствовать созданию рынков и раскрытию потенциала частного сектора", - сказала Дуарте.

Отметим, что Азербайджан стал членом IFC в 1995 году.