В первом квартале 2022 года рост ненефтяного ВВП Азербайджана достиг рекордного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,3 процента.

Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Ненефтяной ВВП Азербайджана в январе - марте 2022 года вырос на 10,3 процента по сравнению с январем - мартом 2021 года и составил почти 16 миллиардов манатов. Это важный показатель ускорения процесса восстановления экономики Азербайджана", - говорится в публикации.