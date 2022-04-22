Отмечая в этом году свое 30-летие, ОАО ТуранБанк, один из ведущих банков страны, в первом квартале 2022 года сохранил свои рыночные позиции по финансовым показателям. Банк, продолжающий активно поддерживать реальный сектор, завершил I квартал текущего года с прибылью в 1 миллион манатов.

По итогам I-ого квартала 2022 года совокупные активы ОАО ТуранБанк увеличились на 25,8% или 153,9 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 751,6 млн манатов, в том числе выданные кредиты клиентам увеличились на 28,3% или на 100,9 миллиона манатов и составили 457 миллионов манатов. Также увеличился объем депозитов ТуранБанк, который всегда придерживался принципов надежности. Так, в I квартале 2022 года общий депозитный портфель увеличился на 38,9% или 121,1 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 432,2 млн манатов, а депозиты физических лиц увеличились на 30,7% или 65 млн до 276,6 млн манатов. Банк имеет достаточные резервы капитала для устойчивого развития. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупный капитал банка увеличился на 15,2% и составил 94,9 миллиона манатов.

В течение I квартала 2022 года Банк продолжал активно работать с международными финансовыми институтами по поддержке реального сектора. Так, ТуранБанк и ECO Банк Торговли и Развития подписали кредитное соглашение на сумму 2 млн долларов США для расширения финансирования внешнеторговых операций, а Исламская Корпорация Развития Частного сектора (ИКР) подписала кредитное соглашение на сумму 10 млн долларов США на 3 года. ТуранБанк который активно сотрудничает с ведущими международными финансовыми институтами в целях поддержки институционального развития, также успешно завершил проект с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в рамках Программы технического сотрудничества по наращиванию потенциала финансовых посредников. Кроме того, Банк подписал соглашение с фондом "Deutsche Sparkassensestiftung für Internationale Kooperation e.V", направленным на укрепление активного экономического участия микро и малых предпринимателей путем улучшения доступа к финансовым услугам и их использования в сельских районах Азербайджана.

Помимо этого, с учетом рыночного спроса предприняты соответствующие шаги по расширению цифровизации, расширена сфера дистанционных услуг. Помимо запуска услуги "Онлайн-депозит" через мобильное приложение в I квартале 2022 года, у абонентов Азерсель также появилась возможность использовать мобильное приложение без интернета. Следует отметить, что приложение мобильного банкинга не только позволяет совершать платежи, переводы и различные банковские операции без посещения банка, но и дает возможность получать актуальную информацию о кредитах, вкладах, карточных продуктах и ​​других услугах, предоставляемых Банком. клиентам.

ТуранБанк, работающий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 18 точках продаж. Банк, реализующий различные меры по расширению своей филиальной сети, в этом году также планирует открытие новых филиалов и отделений в городах и районах. Получить подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по территории страны можно по этой ссылке: https://bit.ly/3v4Vnar.

Получить подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых Банком, можно по телефону колл-центра 935, на официальном сайте ТуранБанк https://bit.ly/3fUQtbQ или на страницах в социальных сетях.

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