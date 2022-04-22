В Азербайджане появится новая 10-манатная купюра

Центробанк Азербайджана (ЦБА) с 22 июня введет в обращение купюру номиналом 10 манатов нового дизайна, передает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Как отмечается в сообщении, элементы безопасности и дизайн банкноты, посвященный теме "История", были обновлены с применением новейших технологий.

"Центральный банк Азербайджана объявляет о выпуске 10-манатной банкноты с обновленным дизайном и передовыми системами безопасности с 22 июня 2022 года. Новыми элементами защиты обновленной банкноты являются меняющая цвет голограмма с 3D-эффектом, элемент Spark Live, водяной знак (Государственный герб Азербайджанской Республики), визуальная идентификация для слабовидящих, вертикальный дизайн, защитная нить, печать без чернил, микротексты", - говорится в сообщении ЦБА.

По данным регулятора, начался процесс адаптации всех используемых в стране кассовых систем и оборудования к обновленной купюре.