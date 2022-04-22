В Азербайджане планируется разработать поправки в законодательство в сфере кибербезопасности.

Об этом сказал в пятницу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе презентации Азербайджанской ассоциации по кибербезопасности, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в некоторых случаях деятельность ИТ-компаний противоречит действующему законодательству.

"Сектор кибербезопасности входит в стратегию развития Азербайджана до 2030 года. Наше министерство окажет необходимую поддержку частным компаниям, работающим в этой сфере. Кроме того, планируется принять стратегию по развитию отрасли кибербезопасности Азербайджана на 2022-2027 годы", - сказал Набиев.

Министр также отметил, что Азербайджан занимает в мире 40-е место по уровню кибербезопасности.

Киберугрозы нанесли мировой экономике ущерб на сумму шесть триллионов долларов, отметил глава ведомства.

"Каждую секунду на ту или иную платформу осуществляется кибератака. К 2026 году общее число электронных устройств в мире достигнет 80 миллиардов", - добавил Набиев.