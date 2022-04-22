Ульви Мехтиев о приоритетных направлениях деятельности Службы ASAN

Обеспечение кибербезопасности является одним из приоритетных направлений деятельности Службы ASAN.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев в ходе презентации Азербайджанской ассоциации по кибербезопасности, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в Азербайджане граждане широко пользуются электронными услугами.

"Кибербезопасность является одним из приоритетных направлений деятельности Службы ASAN. Каждый день в наших подразделениях обрабатывается большой объем информации, и для обеспечения устойчивости наших систем к киберугрозам ведутся соответствующие работы", - сказал Мехтиев.