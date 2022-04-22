Агентство по развитию МСБ Азербайджана приглашает жителей и гостей Баку на выставку-ярмарку "KOB Fest"

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана приглашает жителей и гостей Баку на выставку-ярмарку "KOB Fest", которая пройдет в Ичеришехер (площадь Гоша Гала), сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

Первая выставка-ярмарка "KOB Fest", открытие которой приурочено ко Дню предпринимателя, будет функционировать 25-26 апреля с 10:00 до 20:30. На ярмарке будет представлено более 1000 наименований продукции около 100 субъектов микро- и малого предпринимательства.

На выставке-ярмарке будут представлены продукты питания и непродовольственные товары, произведенные субъектами предпринимательства, изделия ручной работы мастеров, а также услуги, предоставляемые субъектами МСБ, продукция и услуги местных стартапов.

В рамках выставки-ярмарки пройдут встречи "B2B" между предпринимателями, будут представлены бизнес-услуги, а также организованы культурно-развлекательная программа, мастер-классы творческих личностей.