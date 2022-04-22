В Азербайджане расширяется применение высоких технологий и инноваций в системе аудита

В 2022 году Палата аудиторов Азербайджана планирует приобрести программное обеспечение (ПО) по аудиту, которое может быть использовано малыми и средними аудиторскими организациями и независимыми аудиторами.

Об этом сказал Day.Az председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов.

По его словам, также предусматривается увеличить количество мероприятий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (PL/TMM).

"Кроме того, планируется в течение 2022 года в условиях рыночной экономики создать методологическую базу контроля, подготовить соответствующие предложения, расширить применение высоких технологий и инноваций в системе аудита", - сказал Новрузов.

Он также сообщил, что планируется в сентябре 2022 года совместно с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и при участии зарубежных специалистов провести конференцию на тему "Отчетность и прозрачность в условиях цифровой экономики".