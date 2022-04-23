Пенсии некоторых лиц могут быть повышены на 50% - ВИДЕО
Будут внесены изменения в порядок начисления пенсий некоторым лицам.
Как передает Day.Az, об этом в заявлении Xəzər Xəbər сказал депутат Вугар Байрамов.
По его словам, в ожидаемых изменениях в закон "О трудовых пенсиях" предусмотрены новшества в начислении пенсий работающим гражданам.
Согласно новым правилам, размер пенсий работающих граждан, достигших пенсионного возраста, будет автоматически повышаться каждые 6 лет в соответствии с пенсионным капиталом. При этом для этого не будет необходимости в сборе каких-либо документов. Процесс будет осуществляться в электронном порядке.
В.Байрамов отметил, что новый механизм охватит около 7 000 человек. После введения новых правил размер их пенсий в зависимости от пенсионного капитала может увеличиться до 50%.
Он добавил, что изменения будут обсуждены на пленарном заседании Милли Меджлиса на следующей неделе.
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