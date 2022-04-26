Восстановление Карабаха повысит инвестпривлекательность Азербайджана в мире

Азербайджан продолжает уверенно двигаться по пути построения эффективной экономической системы. В стране есть все необходимые условия для проведения экономических реформ. Одновременно Азербайджан активно работает над привлечением прямых иностранных инвестиций, в том числе и на недавно освобождённые территории. Высокие цены на нефть положительно влияют на экономику страны и обеспечивают финансовую стабильность.

Об этом Day.Az сказал аналитик исследовательского центра Economist Intelligence Unit Марио Бикарски.

"В Азербайджане упрощается налоговый режим для иностранных инвесторов, проводится борьба с уклонением от уплаты налогов. Правительство страны уделяет особое внимание возрождению Карабаха. Однако нельзя забывать, что возможности сопряжены с риском, поскольку между Азербайджаном и Арменией всё ещё не подписан мирный договор и время от времени в регионе происходят перестрелки", - заявил он.

Наш собеседник отметил большой интерес иностранных инвесторов к проектам на освобождённых территориях.

"Правительство Азербайджана приветствует компании из дружественных стран, которые выразили желание работать в проектах по восстановлению Карабаха. Особую активность проявляют компании из Турции, Италии, Великобритании и Израиля. Работы по реконструкции Карабаха внесут вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе. Помимо этого будет повышена инвестиционная привлекательность Азербайджана в мире", - подытожил Марио Бикарски.

Абдул Керимханов