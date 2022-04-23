Азербайджан и Филиппины обсудили расширение бизнес-связей

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов встретился с послом Филиппин в Баку Марией Еленой Альгабре.

На встрече были обсуждены потенциальные направления сотрудничества двух стран, вопросы налаживания связей с соответствующими структурами Филиппин в сфере МСБ, опыт этой страны в оказании поддержки и услуг субъектам бизнеса.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - марте 2022 года товарооборот с Филиппинами превысил 981,5 тысячи долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 612,4 тысячи долларов (рост за год на 60,28 процента).