В селе Дашалты появятся современные пятизвездочные отели

В скором времени в селе Дашалты Шушинского района начнут функционировать современные пятизвездочные отели, туристические центры и объекты общепита.

Как сообщает Day.Az, об этом говорилось на церемонии закрытия V Съезда азербайджанцев мира в Шуше.

"Учитывая живописную природу, чарующие пейзажи и туристические возможности Карабаха, наши соотечественники могут принять активное участие в развитии этого потенциала и привлечении в этот район иностранных туристов", - было сказано на церемонии закрытия съезда.

Напомним, что в Съезде Победы в Шуше приняли участие более 400 представителей азербайджанской диаспоры и гостей из 65 стран.

I Съезд азербайджанцев мира прошел по инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в 2001 году, II съезд состоялся на основании Распоряжения Президента Ильхама Алиева в 2006 году, III съезд - в 2011, а IV съезд - в 2016 году.