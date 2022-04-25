Грузооборот по азербайджано-грузинскому коридору значительно вырос
Грузооборот по азербайджано-грузинскому коридору значительно вырос на фоне событий в Украине и последовавших за ними задержек в грузоперевозках через российские и украинские черноморские порты. Об этом заявил генеральный директор Свободной индустриальной зоны (СИЗ) Поти Давид Эбралидзе, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
По его словам, закрытие украинских и российских морских портов на Черном море актуализировало вопрос поиска альтернативного транспортного коридора.
Гендиректор СИЗ отметил, что ожидает роста грузоперевозок в Грузию через Центральную Азию, что положительно скажется на развитии новых логистических центров в регионе.
Отметим, что СИЗ Поти стала первой индустриальной зоной на Кавказе и одним из важнейших звеньев в цепочке поставок в регион.
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