Грузооборот по азербайджано-грузинскому коридору значительно вырос на фоне событий в Украине и последовавших за ними задержек в грузоперевозках через российские и украинские черноморские порты. Об этом заявил генеральный директор Свободной индустриальной зоны (СИЗ) Поти Давид Эбралидзе, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, закрытие украинских и российских морских портов на Черном море актуализировало вопрос поиска альтернативного транспортного коридора.

Гендиректор СИЗ отметил, что ожидает роста грузоперевозок в Грузию через Центральную Азию, что положительно скажется на развитии новых логистических центров в регионе.

Отметим, что СИЗ Поти стала первой индустриальной зоной на Кавказе и одним из важнейших звеньев в цепочке поставок в регион.