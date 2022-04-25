Еще в нескольких районах созданы «Сады Родины»

С 2021 года фонд Red Hearts реализует проект "Сад Родины" в регионах Азербайджана, чтобы увековечить память наших героев, погибших в ходе первой и второй карабахских войн. В рамках проекта в районах высаживаются деревья по количеству шехидов каждого района. Проект также направлен на то, чтобы внести вклад в улучшение экологической среды Азербайджана.

В этот раз посадка деревьев была осуществлена в Сабирабаде и Гяндже при поддержке компании PMD, Гёйгёле и Шамкире при поддержке PASHA Holding. Всего было высажено 1354 дерева рода кипарис и туя, из которых 269 в Сабирабаде, 598 в Гяндже, 175 в Гёйгёле и 312 в Шамкире. В акции по посадке деревьев приняли участие семьи шехидов, представители районной и городской общественности, ветераны, сотрудники PMD, Kapital Bank и фонда Red Hearts. Акция прошла при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и местной исполнительной власти.

"Сады Родины" разбиваются преимущественно в многолюдных местах, парках и городских центрах. Всего по стране уже создано 17 таких садов. Уход за деревьями, их полив, и другие необходимые мероприятия осуществляются местными органами исполнительной власти и фондом Red Hearts.

Следует отметить, что Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. Для более подробной информации - www.redhearts.az.