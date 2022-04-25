Сколько предпринимателей зарегистрировано в Азербайджане?

На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано свыше одного миллиона предпринимателей и более 150 тысяч юридических лиц.

Об этом сказал в понедельник на конференции "Роль предпринимательства в развитии экономики", посвященной Дню предпринимателя - 25 апреля, депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Миркишили, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, такому росту числа субъектов предпринимательства способствовали программы и мероприятия, проводимые правительством Азербайджана.

"В Азербайджане с начала 2000-х годов было создано более 650 объектов производства, что значительно увеличило долю производства и промышленности в ВВП", - сказал Миркишили.

По словам депутата, в Азербайджане разрабатываются соответствующие программы для стимулирования и поощрения бизнеса.