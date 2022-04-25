Названа доля частного сектора в сфере предпринимательства Азербайджана

Доля частного сектора в сфере предпринимательства Азербайджана составляет 84 процента.

Об этом сказал в понедельник на конференции "Роль предпринимательства в развитии экономики", посвященной Дню предпринимателя - 25 апреля, президент Национальной конфедерации предпринимателей̆ Азербайджана Мамед Мусаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, организованную в Ичеришехер ярмарку, посвященную Дню предпринимателя в Азербайджане, можно считать одной из крупнейших в постпандемийный период.

"В ярмарке принимают участие не только предприниматели из Азербайджана, но и из Украины, Беларуси и некоторых других стран", - сказал Мусаев.

Он также отметил, что Азербайджан активно продвигает свою продукцию за рубежом.

"Как вы знаете, наша стана в мире известна как экспортер нефти. Однако в последнее время Азербайджан активно продвигает ненефтяной экспорт, и на сегодняшний день мы являемся свидетелями стремительного роста показателей экспорта этой продукции", - добавил Мусаев.