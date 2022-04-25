Продукция Азербайджана активно продвигается за рубежом

- при поддержке Агентства по развитию МСБ

В сегодняшней ярмарке KOB Fest в Ичеришехер принимают участие более 80 предпринимателей.

Об этом сказал в понедельник на конференции "Роль предпринимательства в развитии экономики", посвященной Дню предпринимателя - 25 апреля, председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, планируется, что эта ярмарка будет регулярно проводиться в Ичеришехер.

"Продукция Азербайджана активно продвигается при поддержке нашего агентства и за рубежом", - сказал Мамедов.

Отметим, что на ярмарке KOB Fest демонстрируются парфюмерная продукция, товары ручной работы, одежда и т.д.