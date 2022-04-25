В Азербайджане внесены изменения в законопроект "О продовольственной безопасности"

В Азербайджане внесены изменения в статью 38 законопроекта "О продовольственной безопасности".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сообщено на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике 25 апреля.

На заседании отмечалось, что законопроект разработан рабочей группой в составе членов парламентского комитета, представителей аппарата Милли Меджлиса и соответствующих структур.

На заседании также было подчеркнуто, что законопроект направлен на охрану здоровья населения, обеспечение продовольственной безопасности, повышение производительности и расширение экспортного потенциала продукции, производимой в Азербайджане.