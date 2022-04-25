В Баку проходит выставка-ярмарка "KOB Fest"

При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана в Ичеришехер в Баку начала работу выставка - ярмарка "KOB Fest", сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

Целями ярмарки являются продвижение и поддержка продаж продукции и услуг микро- и малого бизнеса среди широкой потребительской аудитории, продвижение местной продукции.

Первая выставка-ярмарка "KOB Fest", открытие которой приурочено ко Дню предпринимателя, будет функционировать 25-26 апреля с 10:00 до 20:30. На ярмарке представлено более 1000 наименований продукции около 100 субъектов микро- и малого предпринимательства. В ее рамках проходят встречи "B2B" между предпринимателями, представляются бизнес-услуги, а также проводятся культурно-развлекательная программа, мастер-классы творческих личностей.

Выступившие на открытии замминистра экономики Сахиб Мамедов, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев и председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов отметили важность "KOB Fest" в расширении возможностей продаж продукции и услуг микро- и малых предпринимателей, продвижении местной продукции.