Баку и Тель-Авив обсудили развитие сотрудничества в финансово-экономической сфере

25 апреля в министерстве финансов Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с министром финансов Израиля Авигдором Либерманом.

Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве, на встрече с удовлетворением было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Израилем развиваются по восходящей линии в политической, экономической и других сферах, обсуждены расширение обмена опытом и развитие сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и финансов, кибербезопасности, новых платежных систем и платежных инструментов нового поколения, управления государственными финансами, передового опыта и технологий.

Министр Самир Шарифов поздравил израильского коллегу с принятием Израиля в членство в Азиатском банке развития несколько дней назад и выразил уверенность в расширении взаимодействия Азербайджана и Израиля в рамках межгосударственных международных финансовых организаций, а также в других сферах.

Авигдор Либерман поблагодарил за поддержку Азербайджана в принятии Израиля в Азиатский банк развития.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.