https://news.day.az/economy/1456550.html В SOCAR опровергли информацию об оплате за российский газ в рублях
В SOCAR опровергли информацию об оплате за российский газ в рублях
В азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR опровергли информацию об оплате за российский газ в рублях.
"В СМИ распространилась информация о том, что Азербайджанская Республика платит за импортируемый из Российской Федерации газ в рублях. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности", - сказали в понедельник в компании в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.
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