В SOCAR опровергли информацию об оплате за российский газ в рублях

В азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR опровергли информацию об оплате за российский газ в рублях.

"В СМИ распространилась информация о том, что Азербайджанская Республика платит за импортируемый из Российской Федерации газ в рублях. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности", - сказали в понедельник в компании в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.