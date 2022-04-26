Увеличилась сумма реэкспорта автомобилей из Грузии в Азербайджан

Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан в январе-марте 2022 года составил в денежном выражении 50,8 миллиона долларов, что на 6,2 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года (47,8 миллиона долларов).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Однако количество реэкспортированных автомобилей из Грузии в Азербайджан за отчетный период 2022 года сократилось на 10,4 процента - с 7 193 до 6 438.

Тем самым Азербайджан занимает первое место по этому показателю в январе-марте 2022 года. Далее следуют Казахстан (9,5 миллиона долларов) и Бельгия (8,3 миллиона долларов).

В целом Грузия за первый квартал 2022 года реэкспортировала автомобилей на сумму 94,8 миллиона долларов, что на 9,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (86,4 миллиона долларов).