Цены на нефть растут после падения накануне

Цены на нефть демонстрируют умеренный подъем в ходе азиатских торгов во вторник после резкого снижения по итогам сессии в понедельник, инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом в Китае и денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 по бакинскому времени во вторник составляет $103,61 за баррель, что на $1,29 (1,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $4,33 (4,1%), до $102,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $99,56 за баррель, что на $1,02 (1,04%) выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов опустилась $3,53 (3,5%), до $98,54 за баррель.

Нефть накануне завершила торги на минимальных отметках за две недели на фоне продолжающих действовать локдаунов в Шанхае и других регионах Китая, которые "серьезно подрывают спрос на бензин в стране", отметил аналитик S&P Global Commodity Insights Маршал Стивс.

"Это свидетельствует о том, насколько страхи по поводу спроса в Китае перевешивают опасения, связанные с российским экспортом нефти", - добавил он.

Спрос на топливо в мире также может пострадать в случае замедления роста глобальной экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва и других ведущих центробанков мира, пытающихся таким образом сдержать растущую инфляцию.