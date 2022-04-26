В Азербайджане начали выращивать новые сорта хлопка

В Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском и Бейлаганском районах Азербайджана начался пробный сев новых сортов хлопка (семь пакистанских, один турецкий и один азербайджанский сорт).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

По данным ведомства, цель этого эксперимента заключается в том, чтобы выявить семена, устойчивые к засухе, болезням и с высокой урожайностью.

По словам директора Института аграрных проблем Национальной академии наук Азербайджана Эльчина Халилова, подобные тестовые посевы проводятся с 2021 года.

Он также сообщил, что в результате урожайность составила 55-60 центнеров хлопка с гектара.

"В то же время эти сорта хлопка имеют выход волокна на уровне более 45 процентов. Сейчас проводится пробный сев семян по районам. Цель состоит в том, чтобы выявить сорта, которые лучше себя проявляют в соответствии с регионами. А семена, соответствующие региону, в будущем планируется передать фермерским хозяйствам", - сказал Халилов, слова которого приводятся в сообщении минсельхоза.