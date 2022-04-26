В 2021 г. выявлены финансовые нарушения более чем на 80 млн манатов

В результате проведенных контрольных мероприятий в 2021 году были выявлены финансовые нарушения на сумму 80,1 миллиона манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов, представляя на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) отчет "О деятельности Счетной палаты Азербайджана в 2021 году".

Он отметил, что в соответствии с решениями коллегии Счетной палаты, принятыми по итогам завершенных мероприятий внешнего государственного финансового контроля в соответствии с планом работы за отчетный год, определены прямые меры по возврату средств на сумму 35,7 миллиона манатов.

"Из этой суммы обеспечен возврат 30,8 миллиона манатов, в том числе 23,9 миллиона манатов - в денежном выражении, 6,5 миллиона манатов - в натуральном выражении, сокращение финансирования на сумму 0,4 миллиона манатов или проведение взаиморасчетов. Таким образом, в 2021 году обеспечен возврат 86 процентов от 35,7 миллиона манатов. Меры, которые будут приняты в связи с возвратом оставшихся 4,9 миллиона манатов, будут включены в отчет Счетной палаты следующего года", - сказал Гюльмамедов.