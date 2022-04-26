Азербайджан и Астраханская область России обсудили совместные проекты

Астраханская область России и Азербайджан обсудили перспективы выполнения астраханскими судостроителями заказов для азербайджанской стороны на условиях промышленной кооперации.

Как передает Day.Az, об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин.

В публикации говорится, что рассматривается возможность реализации совместных проектов по строительству маломерных сухогрузов, судов для перевозки химических грузов, паромов и танкеров. В ближайшее время ожидается визит азербайджанской делегации в Астрахань, чтобы на месте обсудить все детали совместной работы.

Также губернатор предложил азербайджанским партнерам активизировать работу по наращиванию грузоперевозок между морским портом Алят в Азербайджане и портами Астраханской области, в том числе с использованием мощностей портовой особой экономической зоны.

Стороны также заинтересованы в продвижении на азербайджанском рынке астраханских товаров, в том числе рыбной и мучной продукции, говорится в публикации.

Отметим, что внешнеторговый оборот Астраханской области РФ с Азербайджаном в 2021 году вырос на 18 процентов по сравнению с 2020 годом, превысив 17 миллионов долларов.