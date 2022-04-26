На Куре строится мост, соединяющий ж/д линию Алят-Горадиз-Агбенд

Через реку Кура строится самый большой железнодорожный мост в Азербайджане за последние полвека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, железнодорожный мост строится через реку Кура на территории города Ширван.

Строительство моста стало актуальным после 44-дневной Отечественной войны. На мосту, соединяющем железнодорожную линию Алят-Горадиз-Агбенд, в настоящее время ведутся работы по установке тяжелых металлических конструкций. Мост создаст железнодорожное сообщение между столицей Баку и Нахчываном через освобожденные от оккупации территории.

Железнодорожный мост строится на линии Алят-Османлы железнодорожной линии Алят-Горадиз-Агбенд.

Строительство моста осуществляется ООО "Körpü-Bina-Tikinti" по заказу ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Длина нового моста - 270,58 метра, ширина-5,7 метра.

Как сообщил начальник отдела строительного контроля ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Афлан Садыглы, что железобетонные работы уже завершены, продолжаются монтажные работы. В конце второго квартала этого года работы по сборке металлических ферм будут завершены.