https://news.day.az/economy/1456760.html Российские банки будут финансировать поставки вагонов в Азербайджан
Российские банки будут финансировать поставки вагонов в Азербайджан
В Азербайджане есть спрос на железнодорожные вагоны российского производства, и они будут поставляться в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов.
По его словам, основной вопрос заключается в схеме финансирования и участия российских банков без санкционного статуса.
Отметим, что "Бакинский метрополитен" также закупает вагоны российского производства. Комментируя вопрос финансирования этих поставок, Азер Талыбов отметил, что "Росэксимбанк" не будет участвовать в этих операциях.
"Но российские банки будут финансировать такие проекты", - добавил Азер Талыбов.
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