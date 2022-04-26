Российские банки будут финансировать поставки вагонов в Азербайджан

В Азербайджане есть спрос на железнодорожные вагоны российского производства, и они будут поставляться в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов.

По его словам, основной вопрос заключается в схеме финансирования и участия российских банков без санкционного статуса.

Отметим, что "Бакинский метрополитен" также закупает вагоны российского производства. Комментируя вопрос финансирования этих поставок, Азер Талыбов отметил, что "Росэксимбанк" не будет участвовать в этих операциях.

"Но российские банки будут финансировать такие проекты", - добавил Азер Талыбов.