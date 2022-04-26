https://news.day.az/economy/1456780.html Азербайджан увеличил экспорт продукции в ЕС
Азербайджан увеличил экспорт продукции в ЕС
В первом квартале Азербайджан экспортировал в страны-члены Европейского союза (ЕС) продукцию на сумму 5 млрд 167,1 млн долларов США.
Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете, это на 3 миллиарда 204 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Стоимость продукции, импортированной в Азербайджан из стран ЕС в январе-марте, составила 457,4 млн долларов.
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